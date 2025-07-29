وزير الخارجية الإيراني يهدد برد قاس في حال تكرار العدوان على بلاده

الوكيل الإخباري- هدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واشنطن وتل أبيب برد قاس في حال تجدد أعمال عسكرية جديدة، مؤكدا أنه "إذا تكرر العدوان فسترد طهران بطريقة قاسية لا يمكن إخفاء عواقبها".



وكتب عراقجي على صفحته في منصة "إكس": "إيران تعلم جيدا ما حدث خلال العدوان الأمريكي الإسرائيلي الأخير، سواء لنا أو لأعدائنا، بما في ذلك حجم الضربات والتي لا تزال المعلومات عنها خاضعة للرقابة والتكتم.. إذا تكرر العدوان، فلن نتردد في الرد بقوة أكبر، وبطريقة يستحيل معها إخفاء العواقب".



وأضاف: "إيران، أمة ذات ثقافة عريقة تمتد لسبعة آلاف عام من الحضارة، لن تستجيب أبدا للغة التهديد والترهيب.. لم ينحن الإيرانيون قط أمام أي أجنبي، ولا يستجيبون إلا للاحترام".

اضافة اعلان