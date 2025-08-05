وزير الخارجية الإيطالي يحدد شروط اعتراف بلاده بدولة فلسطين

وأشار تاياني في تصريح للصحفيين بمجلس النواب إلى أن "الصفحة الأولى من القانون الدستوري تنص على مقومات الدولة، وهي غير متوفرة بعد بالنسبة لفلسطين".
وأضاف: "سبق أن ذكرتُ ما يجب فعله. نحتاج إلى بعثة أممية بقيادة عربية. نحن مستعدون لإرسال قواتنا لإعادة توحيد فلسطين، أي وضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة حكومة فلسطينية موحّدة".
وتابع: "بمجرّد توحيد فلسطين سنعترف بالدولة، وإلّا فسنعترف بشيء غير موجود".
وأكد وزير الخارجية على أنه على اتصال مع السلطة الفلسطينية، وستزور وزيرة خارجيتها روما في شهر سبتمبر المقبل.
ورداً على سؤال حول اعتراف دول أوروبية أخرى بدولة فلسطين، قال: "لتفعل ما تشاء".
وتعترف حالياً 147 دولة بدولة فلسطين، بما فيها روسيا. وفي سنة 2024، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة. كما اعترفت 10 دول جديدة بفلسطين منذ 2024، منها إيرلندا، النرويج، إسبانيا، وأرمينيا.
يُذكر أن موقف روسيا ينص على حل يقوم على إنشاء دولة فلسطينية ضمن حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
كما يجدر بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في 24 يوليو أن فرنسا ستعترف رسميًّا بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، مؤكداً أنه أرسل رسالة بهذا التعهد إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
من جهتها، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن لندن ستُقدِم على الخطوة نفسها في سبتمبر إذا لم يوافق الاحتلال الإسرائيلي على وقف إطلاق النار في غزة، ولم يتخذ خطوات لإنهاء ما وصفته بـ"الوضع المُروّع" في القطاع.
روسيا اليوم
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