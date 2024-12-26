وزير الخارجية البحريني يبارك للشعب السوري "انتصاره العظيم"

وجرى خلال الاتصال "بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق بيان الخارجية.
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