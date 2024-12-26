 
الخميس 2024-12-26 12:59 ص
 

وزير الخارجية البحريني يبارك للشعب السوري "انتصاره العظيم"

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 26-12-2024 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   تلقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني اتصالا هاتفيا من نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

اضافة اعلان

 

وأفادت الخارجية السورية بأن الزياني "بارك للشعب السوري انتصاره العظيم، مؤكدا دعم المملكة البحرينية لإرادة الشعب السوري، فيما أثنى على خطوات القيادة السورية الجديدة".

وجرى خلال الاتصال "بحث سبل تنمية وتطوير التعاون الثنائي والتنسيق المشترك لخدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وفق بيان الخارجية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الصورة خلال اجتماع الهيئة العمومية السنوي لمؤسسة إعمار إربد

أخبار محلية مؤسسة إعمار إربد تعلن عن حزمة مشروعات وعقد مؤتمر للاستثمار

ارشيفية

عربي ودولي وزير الخارجية البحريني يبارك للشعب السوري "انتصاره العظيم"

ديوان المحاسبة

أخبار محلية تقرير ديوان المحاسبة يظهر عدم تسجيل مخالفات حول أداء تنظيم الطاقة والمعادن

ارشيفية

عربي ودولي ليبيا تؤكد دعمها للقيادة السورية الجديدة

ارشيفية

فلسطين مصابون في قصف إسرائيلي على منطقة المواصي

وزارة الأوقاف

أخبار محلية الأوقاف توضح أسباب صرف رواتب لثلاثة مؤذنين غير مزاولين

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو يتهم جهات في فريق التفاوض بنشر تسريبات

ارشيفية

فلسطين كتيبة جنين تستنكر "التقاسم الوظيفي" بين السلطة والاحتلال



 




الأكثر مشاهدة