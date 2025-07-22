الثلاثاء 2025-07-22 09:49 م
 

وزير الخارجية البريطاني: الحرب على غزة يجب أن تنتهي فورًا

وزير الخارجية البريطاني: الحرب على غزة يجب أن تنتهي فورًا
وزير الخارجية البريطاني: الحرب على غزة يجب أن تنتهي فورًا
 
الثلاثاء، 22-07-2025 08:48 م
الوكيل الإخباري-  أكّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي فورًا، معلنًا عن رصد بلاده 60 مليون جنيه إسترليني دعمًا للجهود الإنسانية والطبية في القطاع.اضافة اعلان


وانتقد لامي في كلمته أمام البرلمان، والتي نشرت وزارة الخارجية البريطانية مقتطفات منها على حسابها على منصة (إكس)، "نظام المساعدات الإسرائيلي الجديد لإيصال المساعدات"، واصفًا إياه بـ"غير الإنساني والخطير، ويدفع المدنيين، بينهم أطفال، للتدافع بشكل غير آمن للحصول على أساسيات الحياة، ما يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية فادحة".

وأوضح لامي أن الجيش الإسرائيلي أجبر الفلسطينيين على النزوح من 86 بالمئة من قطاع غزة، تاركًا نحو مليوني شخص محاصرين في مساحة لا تتجاوز 20 ميلًا مربعًا، معتبرًا أن التهجير لا يحفظ سلامة المدنيين بل يعرّضهم للخطر.

وحذّر لامي من حملة متسارعة في الضفة الغربية تهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية، تقودها حكومة بنيامين نتنياهو بدافع أيديولوجي متطرّف يسعى لخنق حل الدولتين، ويتجلّى ذلك في التوسع الاستيطاني غير المسبوق وعنف المستوطنين.

وقال لامي، إن تصرّفات الحكومة الإسرائيلية تُلحق ضررًا بمكانة إسرائيل عالميًا وتُقوّض أمنها، داعيًا نتنياهو للاستماع إلى شعبه، مشيرًا إلى أن 82 بالمئة من الإسرائيليين يطالبون بوقف لإطلاق النار.
 
 
gnews

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