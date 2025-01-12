 
الأحد 2025-01-12 11:07 م
 

وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا

وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي
وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي
الأحد، 12-01-2025 09:33 م
الوكيل الإخباري-  أكد وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل دعم استقرار سوريا على المدى الطويل من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والتنسيق المستمر من الجهات المعنية.اضافة اعلان


وأضاف لامي في منشور على حسابه على منصة (إكس)، أنه ناقش مع وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني أهمية الانتقال السياسي الشامل في سوريا والأمن الإقليمي.

بترا
 
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