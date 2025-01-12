وزير الخارجية البريطاني يؤكد دعم بلاده لاستقرار سوريا

وأضاف لامي في منشور على حسابه على منصة (إكس)، أنه ناقش مع وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني أهمية الانتقال السياسي الشامل في سوريا والأمن الإقليمي.
بترا
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