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وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان

علم بريطانيا
بريطانيا
 
السبت، 22-03-2025 07:32 م

الوكيل الإخباري-    أعرب وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد لامي، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن تصاعد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

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وأكد لامي على حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، أهمية ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تمهيد الطريق نحو سلام دائم.

 
 
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