وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان

وأكد لامي على حسابه على منصة إكس، اليوم السبت، أهمية ضبط النفس من قبل جميع الأطراف، مشدداً على ضرورة أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تمهيد الطريق نحو سلام دائم.
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