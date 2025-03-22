وزير الخارجية البريطاني يعرب عن قلقه إزاء التصعيد على الحدود بين إسرائيل ولبنان

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الخارجية والتنمية البريطاني، ديفيد لامي، عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن تصاعد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

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