وزير الخارجية التركي: القصف العشوائي استراتيجية خاطئة تنتهجها إيران

وقال فيدان، لقناة تي آر تي الرسمية، إن "قصف إيران لدول عربية من دون أي تمييز... هو في رأيي استراتيجية خاطئة تماما".
وأضاف أن هذا الأمر "يزيد من الأخطار في المنطقة إلى حد بعيد. ولكن، من وجهة نظر إيران نفسها أيضا، إنها استراتيجية خاطئة للغاية".
