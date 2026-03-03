وزير الخارجية التركي: القصف العشوائي استراتيجية خاطئة تنتهجها إيران

الوكيل الإخباري- اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، أن الهجوم الإيراني العشوائي على دول عربية بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها، هو "استراتيجية خاطئة".

وقال فيدان، لقناة تي آر تي الرسمية، إن "قصف إيران لدول عربية من دون أي تمييز... هو في رأيي استراتيجية خاطئة تماما".