وزير الخارجية التركي: القصف العشوائي استراتيجية خاطئة تنتهجها إيران

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
هاكان فيدان
 
الثلاثاء، 03-03-2026 10:45 م

الوكيل الإخباري-   اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الثلاثاء، أن الهجوم الإيراني العشوائي على دول عربية بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها، هو "استراتيجية خاطئة".

وقال فيدان، لقناة تي آر تي الرسمية، إن "قصف إيران لدول عربية من دون أي تمييز... هو في رأيي استراتيجية خاطئة تماما".


وأضاف أن هذا الأمر "يزيد من الأخطار في المنطقة إلى حد بعيد. ولكن، من وجهة نظر إيران نفسها أيضا، إنها استراتيجية خاطئة للغاية".

 
 


