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وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 
الخميس، 29-05-2025 12:20 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الأربعاء، أن الوزير سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

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وجاء في بيان الوزارة: "في 28 مايو، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو"، وأكد لافروف وروبيو التوجه المشترك نحو متابعة الحوار البناء بين الدبلوماسيتين الروسية والأمريكية.

وأشار البيان: "تم خلال المحادثة تناول قضايا راهنة في جدول الأعمال الثنائي. وأكد الجانبان التوجه المشترك لاستمرار الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل بين وزارتي الخارجية في روسيا والولايات المتحدة".

كما أطلع لافروف روبيو على استعداد موسكو لتقديم مقترحات ملموسة للجولة القادمة من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

وأوضحت الخارجية الروسية: "أطلع الوزير روبيو على سير تنفيذ الاتفاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤرخة في 19 مايو، وكذلك على استعداد الجانب الروسي لتقديم مقترحات ملموسة للجولة القادمة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".

 
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