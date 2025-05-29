وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

وأشار البيان: "تم خلال المحادثة تناول قضايا راهنة في جدول الأعمال الثنائي. وأكد الجانبان التوجه المشترك لاستمرار الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل بين وزارتي الخارجية في روسيا والولايات المتحدة".
كما أطلع لافروف روبيو على استعداد موسكو لتقديم مقترحات ملموسة للجولة القادمة من المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.
وأوضحت الخارجية الروسية: "أطلع الوزير روبيو على سير تنفيذ الاتفاقات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤرخة في 19 مايو، وكذلك على استعداد الجانب الروسي لتقديم مقترحات ملموسة للجولة القادمة من المفاوضات الروسية-الأوكرانية المباشرة في إسطنبول".
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