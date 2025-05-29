وزير الخارجية الروسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الروسية مساء الأربعاء، أن الوزير سيرغي لافروف أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

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