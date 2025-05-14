وزير الخارجية السعودي: اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين وتدفق المساعدات الإنسانية".

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