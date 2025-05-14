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وزير الخارجية السعودي: اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين

العلم السعودي
السعودية
 
الأربعاء، 14-05-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود "اتفقنا على ضرورة وقف الحرب في غزة والإفراج عن المحتجزين وتدفق المساعدات الإنسانية".

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  واضاف ابن فرحان في مؤتمر صحفي، "نأمل حصول تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".

وبين أن زيارة ترمب عبرت عن عمق الشراكة الاستراتيجية والسعي للعمل الجاد لإيجاد حلول للأزمات.

 
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