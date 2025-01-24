وزير الخارجية السعودي يزور دمشق الجمعة

وتعود آخر زيارة للوزير السعودي إلى دمشق إلى أبريل/ نيسان 2023 عندما اجتمع مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد في إطار جهود السعودية لإنهاء العزلة الإقليمية التي استمرت لسنوات للرئيس السوري.
وفي الشهر التالي، دعت السعودية الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في الرياض، ورحبت به مرة أخرى في المنظمة التي علقت عضوية بلاده بسبب الحملة الدموية التي قادها على المعارضة في عام 2011.
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