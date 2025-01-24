 
الجمعة 2025-01-24 04:32 ص
 

وزير الخارجية السعودي يزور دمشق الجمعة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان
الجمعة، 24-01-2025 03:04 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول سوري إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود سيزور دمشق الجمعة وسيجتمع مع مسؤولين كبار في الإدارة السورية الجديدة.اضافة اعلان


وتعود آخر زيارة للوزير السعودي إلى دمشق إلى أبريل/ نيسان 2023 عندما اجتمع مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد في إطار جهود السعودية لإنهاء العزلة الإقليمية التي استمرت لسنوات للرئيس السوري.

وفي الشهر التالي، دعت السعودية الأسد لحضور قمة جامعة الدول العربية في الرياض، ورحبت به مرة أخرى في المنظمة التي علقت عضوية بلاده بسبب الحملة الدموية التي قادها على المعارضة في عام 2011.
 
gnews

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