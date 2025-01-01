 
الأربعاء 2025-01-01 01:46 ص
 

وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره المصري "الاستقرار والازدهار للمنطقة"

وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
وزير الخارجية في الحكومة السورية الجديدة
الأربعاء، 01-01-2025 12:55 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الثلاثاء أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري بدر عبد العاطي، شددا خلاله على دور بلديهما في "تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة".اضافة اعلان


وكتب الوزير السوري على منصة إكس "سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة"، علما بأنه أول تواصل رسمي معلن بين البلدين.
 
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