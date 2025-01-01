وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره المصري "الاستقرار والازدهار للمنطقة"

وكتب الوزير السوري على منصة إكس "سعدت باتصال معالي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والذي أكد فيه على أهمية دور البلدين في تحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة"، علما بأنه أول تواصل رسمي معلن بين البلدين.
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