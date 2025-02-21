وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بغداد السبت بدعوة رسمية

ونقلت الوكالة عن مصدرين عراقيين قولهما: 'وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيتوجه إلى بغداد غدًا'.
وكان الشيباني قد كشف، الأربعاء، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، مشيرًا إلى أنه 'سيكون في بغداد قريبًا'.
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