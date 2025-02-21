وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بغداد السبت بدعوة رسمية

06:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/721372 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يتوجه وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، لزيارة بغداد، السبت، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة رويترز. اضافة اعلان





ونقلت الوكالة عن مصدرين عراقيين قولهما: 'وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيتوجه إلى بغداد غدًا'.



وكان الشيباني قد كشف، الأربعاء، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، مشيرًا إلى أنه 'سيكون في بغداد قريبًا'.





