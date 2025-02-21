 
الجمعة 2025-02-21 06:56 م
 

وزير الخارجية السوري يتوجه إلى بغداد السبت بدعوة رسمية

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
الجمعة، 21-02-2025 06:03 م
الوكيل الإخباري-  يتوجه وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية السورية، أسعد الشيباني، لزيارة بغداد، السبت، وفق ما أفادت به مصادر لوكالة رويترز.اضافة اعلان


ونقلت الوكالة عن مصدرين عراقيين قولهما: 'وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيتوجه إلى بغداد غدًا'.

وكان الشيباني قد كشف، الأربعاء، عن تلقيه دعوة رسمية لزيارة العراق، مشيرًا إلى أنه 'سيكون في بغداد قريبًا'.
 
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