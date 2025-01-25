وزير الخارجية الصيني لنظيره الأمريكي: تصرف بشكل لائق

الوكيل الإخباري- في أول اتصال بينهما منذ تعيين ماركو روبيو وزيرا للخارجية الأمريكي، وجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي، تحذيرا مبطنا لنظيره الأمريكي، داعيا إياه إلى "التصرف بشكل لائق".

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ونقل وزير الخارجية الصيني وانغ يي الرسالة في مكالمة هاتفية، أمس الجمعة وهي أول محادثة بينهما، منذ المصادقة على تعيين ماركو روبيرو في منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس دونالد ترامب، قبل أربعة أيام.



وقال وانغ لروبيو، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية "آمل أن تتصرف وفقا لذلك" مستخدما عبارة صينية، يستخدمها عادة المدرس أو المدير لـ"تحذير الطالب أو الموظف بضرورة التصرف بشكل جيد وتحمل المسؤولية عن أفعاله".



وبدا أن العبارة القصيرة كانت تستهدف انتقادات روبيو السابقة للصين وسجلها في مجال حقوق الإنسان، عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو ما دفع الحكومة الصينية لفرض عقوبات عليه في عام 2020.



ويمكن ترجمتها بطرق مختلفة في السابق، استخدمت وزارة الخارجية عبارة "اتخاذ الاختيار الصحيح" و"كن حذرا للغاية بشأن ما تقوله أو تفعله"، بدلا من "التصرف وفقا لذلك".