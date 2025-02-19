 
الأربعاء 2025-02-19 10:00 ص
 

وزير الخارجية الصيني يدعو إلى موازنة الاهتمام بين أوكرانيا وغزة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، المجتمع الدولي إلى عدم إغفال الوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة أثناء السعي لإيجاد حلول للأزمة الأوكرانية.اضافة اعلان


 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، ناقش موضوع تنفيذ الإصلاحات المتعددة الأطراف وتعزيز الحوكمة العالمية.

وأكد وانغ يي قائلاً: "جميع الأطراف تشعر بالقلق إزاء الأزمة الأوكرانية، ولكن لا يجب أن ننسى أن العالم لا يواجه مشكلة أوكرانيا فقط. هناك العديد من النقاط الساخنة الأخرى التي تتطلب الاهتمام، مثل الصراع في غزة، والتي لا ينبغي أن تُدفع إلى الخلفية".

وأضاف الوزير الصيني: "لقد مرت أكثر من 70 عامًا منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا بإنشاء دولتين - فلسطين وإسرائيل. ومع أن دولة إسرائيل تأسست منذ فترة طويلة، إلا أن الشعب الفلسطيني ما زال
ينتظر تحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة".

روسيا اليوم
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي عطاء لشراء كميات من القمح

تعبيرية

منوعات كيف تعمل سخانات رقائق الألومنيوم على تحسين كفاءة الطاقة في تدفئة المناشف الكهربائية

أرشيفية

عربي ودولي خطوة كويتية "قد" تعيد الجنسية لأشخاص سحبت منهم

غ

منوعات بعد شم رائحة المومياوات المصرية القديمة… مفاجأة تصيب العلماء

تعبيرية

أسواق ومال سفينة عملاقة تتجه لدولة عربية لحفر بئر بترولي باحتياطات ضخمة

جانب من الاحتفالات

منوعات جنازة شابين تتحول إلى فرح في الجزائر - فيديو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن

أرشيفية

عربي ودولي اتهام الرئيس البرازيلي السابق بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة



 




الأكثر مشاهدة