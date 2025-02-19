وزير الخارجية الصيني يدعو إلى موازنة الاهتمام بين أوكرانيا وغزة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي، ناقش موضوع تنفيذ الإصلاحات المتعددة الأطراف وتعزيز الحوكمة العالمية.
وأكد وانغ يي قائلاً: "جميع الأطراف تشعر بالقلق إزاء الأزمة الأوكرانية، ولكن لا يجب أن ننسى أن العالم لا يواجه مشكلة أوكرانيا فقط. هناك العديد من النقاط الساخنة الأخرى التي تتطلب الاهتمام، مثل الصراع في غزة، والتي لا ينبغي أن تُدفع إلى الخلفية".
وأضاف الوزير الصيني: "لقد مرت أكثر من 70 عامًا منذ أن اعتمدت الأمم المتحدة قرارًا بإنشاء دولتين - فلسطين وإسرائيل. ومع أن دولة إسرائيل تأسست منذ فترة طويلة، إلا أن الشعب الفلسطيني ما زال
ينتظر تحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
خطوة كويتية "قد" تعيد الجنسية لأشخاص سحبت منهم
-
ترامب يقيل جميع المدعين العامين المعينين من طرف بايدن
-
اتهام الرئيس البرازيلي السابق بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة
-
الولايات المتحدة تعلن رصد طائرة عسكرية روسية قرب ألاسكا
-
ترامب: بحثت كثيرا.. لكن لم أجد أذكى من ماسك
-
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن حياة الاسد في موسكو
-
إعلام إسرائيلي: تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية
-
ترامب: المحادثات مع روسيا بالرياض كانت جيدة جدا