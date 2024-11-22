وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، إن هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأضاف حسين، أن الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.