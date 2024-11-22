 
الجمعة 2024-11-22 09:11 م
 

وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل

علم العراق
العراق
الجمعة، 22-11-2024 08:37 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الجمعة، إن هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

اضافة اعلان


وأضاف حسين، أن الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.


وأكد أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وأن سياستها إبعادها عن البلاد.

 
gnews

أحدث الأخبار

أحمد الصفدي

شؤون برلمانية الصفدي : خطبة العرش وضعت نقاط عمل رئيسة

علم العراق

عربي ودولي وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل

ترمب

عربي ودولي ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة

حريق البالة في إربد

أخبار محلية نصف مليون دينار على الأقل قيمة خسائر حريق البالة في إربد

نتنياهو

عربي ودولي الحكومة البريطانية: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة

المحكمة الجنائية الدولية

عربي ودولي منظمات حقوقية فلسطينية ترحب بقرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وغالانت

بورصة عمان

اقتصاد محلي انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اجتماع لمجلس التطوير التربوي بمديرية التربية في لواء الكورة



 


الأكثر مشاهدة