وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل

وأضاف حسين، أن الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية بشأن تهديدات إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت القوات المسلحة باتخاذ إجراءات بحق من يشن هجمات باستخدام الأراضي العراقية.
وأكد أن الحكومة العراقية لا تريد الحرب وأن سياستها إبعادها عن البلاد.
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