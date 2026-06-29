وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة حكم الأسد

الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين إلى دمشق، في أول زيارة له إلى سوريا منذ إطاحة حكم بشار الأسد في نهاية 2024، حيث يلتقي مسؤولين بينهم الرئيس أحمد الشرع، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي عراقي وكالة فرانس برس.

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