الإثنين 2026-06-29 04:18 م

وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة حكم الأسد

وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة حكم الأسد
وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة حكم الأسد
 
الإثنين، 29-06-2026 01:51 م

الوكيل الإخباري-   وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الاثنين إلى دمشق، في أول زيارة له إلى سوريا منذ إطاحة حكم بشار الأسد في نهاية 2024، حيث يلتقي مسؤولين بينهم الرئيس أحمد الشرع، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي عراقي وكالة فرانس برس.

اضافة اعلان


وتأتي الزيارة في وقت تؤكد بغداد رغبتها في تعزيز التعاون التجاري والأمني مع دمشق، خصوصا أن البلدين يتشاركان حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك والعقبة

أخبار محلية العيسوي: المبادرات الملكية نهج تنموي يترجم الرؤى الملكية لواقع يلمس أثره المواطن

ي

أخبار محلية "الوطنية للقانون الدولي الإنساني" تعقد اجتماعها السنوي

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تبحث تراخيص مزاولة المهنة والاشتراكات النقابية

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

عربي ودولي بزشكيان: اتفقنا مع قطر على إلغاء تجميد 6 مليارات دولار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر سيحضران اجتماعا مع إيران

قالت الشرطة الألمانية الاثنين، إن 5 أشخاص قتلوا في إطلاق نار وقع في بلدة شتاده بشمال البلاد، مشيرة إلى اعتقال رجل مشتبه به. وأضافت أن الدافع وراء الواقعة لم يتضح حتى الآن.

عربي ودولي الشرطة: مقتل 5 في إطلاق نار بشمال ألمانيا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي ويعرب عن تضامنه مع قطر

بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل

أخبار الشركات بنك الاتحاد يطلق أكاديمية "Rise Future Leaders" لإعداد طلبة المدارس للمستقبل



 
 






الأكثر مشاهدة

 