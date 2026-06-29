وزير الخارجية العراقي يزور دمشق للمرة الأولى منذ إطاحة حكم الأسد

وتأتي الزيارة في وقت تؤكد بغداد رغبتها في تعزيز التعاون التجاري والأمني مع دمشق، خصوصا أن البلدين يتشاركان حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر.
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