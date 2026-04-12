وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة

علم سلطنة عمان
سلطنة عُمان
 
الأحد، 12-04-2026 05:34 م

الوكيل الإخباري-   دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، الولايات المتحدة وإيران للعمل على تمديد الهدنة وتقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي لحرب إيران.

وكتب البوسعيدي على منصة إكس "أحث على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المباحثات. قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب".


وأتى موقف البوسعيدي بعد فشل المباحثات بين واشنطن وطهران التي استضافتها إسلام آباد، في التوصل إلى اتفاق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انخفاض نسبة الشكاوى المتعلقة بضخ المياه في المفرق بنسبة 40 بالمئة

أخبار محلية ايقاف ضخ المياه 48 ساعة عن مناطق في المملكة- اسماء

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد الصين برسوم جمركية نسبتها 50% حال ساعدت إيران عسكريا

وزارة المياه

أخبار محلية منحة لدعم وحدة إدارة "الناقل الوطني" في وزارة المياه

تلفريك عجلون

أخبار محلية 6 آلاف زائر لـ"تلفريك عجلون" في عطلة نهاية الأسبوع

قوات الاحتلال تقتحم بلدة المغير غرب رام الله

فلسطين شهيد برصاص الاحتلال في خانيونس

بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

أخبار الشركات بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: حلف الأطلسي يرغب في المساعدة بشأن هرمز

علم سلطنة عمان

عربي ودولي وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة



 






الأكثر مشاهدة