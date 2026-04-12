وزير الخارجية العُماني يدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد الهدنة

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الأحد، الولايات المتحدة وإيران للعمل على تمديد الهدنة وتقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل إنجاح المفاوضات الرامية إلى وضع حل نهائي لحرب إيران.

وكتب البوسعيدي على منصة إكس "أحث على تمديد وقف إطلاق النار واستمرار المباحثات. قد يتطلب النجاح من الجميع تقديم تنازلات مؤلمة، لكن هذا لا يُقارن بألم الفشل والحرب".