وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل وقف الأعمال القتالية في لبنان

وكانت إسرائيل قد ذكرت الخميس أنها لا تستبعد شنّ هجمات خارج منطقة السيطرة العسكرية في جنوب لبنان، في تحد لبنود الاتفاق الأميركي الإيراني الذي ينصّ على احترام سيادة لبنان.
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