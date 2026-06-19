وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل وقف الأعمال القتالية في لبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجمعة إن على إسرائيل وقف أعمالها القتالية في لبنان، وعلى الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على إسرائيل.

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