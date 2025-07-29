وزير الخارجية الفرنسي: فلسطين ليست هي حماس ولن تكون كذلك أبدًا

12:10 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/740064 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تواصلت، مساء الاثنين، أعمال المؤتمر الدوليّ رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حلّ الدولتين، في مدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا. اضافة اعلان





وأعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، انطلاق الجلسة العامة للمؤتمر في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وفي كلمته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن فلسطين ليست هي حماس ولن تكون كذلك أبدًا، داعيًا دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها.



وقال إن فرنسا مستعدة للاعتراف الكامل بدولة فلسطين، وستقوم بذلك في شهر أيلول، مضيفًا أن هذا الاعتراف يُعدّ في آنٍ واحد تعبيرًا عن رفض، ونداء، فهو يرفض فكرة أن "معسكر الحرب ينتصر على معسكر السلام"، كما أنه رفض لسماح المتطرفين في إسرائيل بالقول إن الفلسطينيين لا يملكون حقًا في الوجود.



وتابع أن هذا الاعتراف هو نداء موجّه إلى جميع الشعوب والدول في العالم من أجل "تقديم مساهماتهم في بناء هذا الصرح من السلام".



كما دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار المفروض على القطاع، ورفع الحصار المالي عن السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنه "لم يعد هناك أي مبرر للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأن الأجساد في غزة تحمل ندوب المجاعة والرعب".



وقال: "نرفض حتمية الأمر الواقع، وأمامنا الآن فرصة للسلام".



وأوضح أن غزة باتت مكانًا للموت، مضيفًا أن توزيع المساعدات في القطاع تحوّل إلى حمّام دم.



