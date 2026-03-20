وزير الخارجية الفرنسي: لا أرى نهاية واضحة لأزمة الشرق الأوسط على الأمد القريب

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه لا يرى نهاية واضحة للصراع في الشرق الأوسط على الأمد القريب، لكن فرنسا وحلفاءها سيواصلون العمل على إيجاد حل دائم.





وقال بارو للصحفيين عقب لقائه مع نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر في تل أبيب "لا يوجد مخرج واضح على الأمد القريب من التصعيد الإقليمي الحالي والذي بدأ بشكل أو بآخر منذ السابع من أكتوبر 2023. لكن يجب ألا يكون هذا بأي حال من الأحوال ذريعة للتقاعس عن العمل".



وبعد زيارته لبنان أمس الخميس، قال بارو إنه أوضح تحفظات باريس بشأن عملية برية إسرائيلية محتملة في جنوب لبنان، لكنه أكد ضرورة أن يبذل الجيش اللبناني كل ما في وسعه لنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران، وهو ما تطالب به الحكومة اللبنانية.





