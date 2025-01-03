وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى دمشق

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الوكيل الإخباري- وصل وزير الخارجية الفرنسي، صباح الجمعة إلى دمشق، ومن المقرر أن تتبعه نظيرته الألمانية، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في أوّل زيارة مماثلة على هذا المستوى من دول غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. اضافة اعلان





ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وفق المصدر نفسه.