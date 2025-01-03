وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى دمشق

ومن المقرر أن يلتقي جان-نويل بارو ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك معا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وفق المصدر نفسه.
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