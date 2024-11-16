وزير الخارجية الهندي: العالم سئم النزاع في أوكرانيا

وقال جايشنكار في كلمة ألقاها في قمة القادة التي نظمتها صحيفة "هندوستان تايمز" اليوم السبت: "أعتقد أن العالم منهك في بعض النواحي. أقصد أن هذا النزاع (في أوكرانيا) يكلف بوضوح كلا اللاعبين الرئيسيين كما الجميع أيضا ثمنا باهظا. هذا هو الوقت الذي يوجد فيه طلب عالمي على نوع ما من الحل"، مشيرا إلى أن المستشار الألماني أولاف شولتس أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى منذ نحو عامين.
وفي معرض حديثه عن دور الهند في تسوية النزاع، أشار جاشانكار إلى أن نيودلهي لم تقترح أي خطة للسلام، وقال: "لا نعتقد أن هذا من شأننا. عملنا هو محاولة إيجاد طريقة للوصول بهذين البلدين إلى نقطة يمكنهما التفاعل فيها.. لأنه في نهاية المطاف يتعين عليهما التفاعل مع بعضهما البعض.. لا يمكن للآخرين حل المشكلة إذا كانا هما لا يريدان حلها".
وأشار الوزير الهندي إلى أن موقف بلاده قوبل بقدر من الشكوك في بداية الأمر، لكن "بمرور الوقت بات يطلب منا عدد متزايد من الدول، بما فيها الدول الغربية، الاستمرار في هذا المسار"، وأضاف: "نرى فائدة في ذلك".
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