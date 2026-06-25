وزير الخزانة الأمريكي: الوضع الاقتصادي دفع الإيرانيين للتفاوض

وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز: "إننا نريدهم أن يدركوا كيف يكون الوضع في غياب العقوبات"، وأنه "يمكننا دائما إعادة فرض العقوبات".
وقال إن الاقتصاد الإيراني تعرض للدمار، حيث تجاوز معدل التضخم في إيران 100%.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن القوات الإيرانية لم تكن تتلقى رواتبها "لذا فنحن نتعامل مع واقع يربط بين الاقتصاد والسياسة، وهذا هو العامل الذي دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات".
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