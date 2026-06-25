وزير الخزانة الأمريكي: الوضع الاقتصادي دفع الإيرانيين للتفاوض

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الإيرانيين كانوا يصدرون النفط إلى الصين ولكن بأسعار مخفضة. اضافة اعلان





وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز: "إننا نريدهم أن يدركوا كيف يكون الوضع في غياب العقوبات"، وأنه "يمكننا دائما إعادة فرض العقوبات".



وقال إن الاقتصاد الإيراني تعرض للدمار، حيث تجاوز معدل التضخم في إيران 100%.



وأشار الوزير الأمريكي إلى أن القوات الإيرانية لم تكن تتلقى رواتبها "لذا فنحن نتعامل مع واقع يربط بين الاقتصاد والسياسة، وهذا هو العامل الذي دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات".





