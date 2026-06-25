الخميس 2026-06-25 08:18 ص

وزير الخزانة الأمريكي: الوضع الاقتصادي دفع الإيرانيين للتفاوض

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت (الأوروبية)
وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت
 
الخميس، 25-06-2026 07:43 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الإيرانيين كانوا يصدرون النفط إلى الصين ولكن بأسعار مخفضة.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز: "إننا نريدهم أن يدركوا كيف يكون الوضع في غياب العقوبات"، وأنه "يمكننا دائما إعادة فرض العقوبات".

وقال إن الاقتصاد الإيراني تعرض للدمار، حيث تجاوز معدل التضخم في إيران 100%.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن القوات الإيرانية لم تكن تتلقى رواتبها "لذا فنحن نتعامل مع واقع يربط بين الاقتصاد والسياسة، وهذا هو العامل الذي دفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات".
 
 


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