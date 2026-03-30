الإثنين 2026-03-30 06:26 م

وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستفرض سيطرتها على هرمز عاجلا أم آجلا

ت
الإثنين، 30-03-2026 04:40 م
الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت إنه مع مرور الوقت ستفرض واشنطن سيطرتها على مضيق هرمز ⁠وستحرر الملاحة، سواء بمرافقة أمريكية ⁠أو متعددة الجنسيات.اضافة اعلان


وتأتي التصريحات في وقت تعاني فيه الأسواق من اضطرابات حادة في الإمدادات النفطية، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، ما زاد من حدة التوتر ودفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
 
 


gnews

شركة ميناء حاويات العقبة

أخبار محلية رسو 4 بواخر بالعقبة اثنتان محملتان بالبنزين والغاز

خطة مجلس السلام برئاسة ترامب تنص على نزع سلاح حماس وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر

فلسطين شهيدتان برصاص الاحتلال وسط وشمال قطاع غزة

ن

عربي ودولي إيران تؤكد أن هرمز والخليج تحت سيطرتها

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية ، اليوم السبت وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اقتصاد محلي انخفاض أسعار الذهب في الأردن

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: هناك انقسامات داخلية في إيران

الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم

أخبار محلية الملك وولي العهد السعودي يبحثان تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم

ز

عربي ودولي سوريا تسعى لاستثمارات بقيمة مليار دولار في الاتصالات

الملك يصل إلى السعودية

أخبار محلية الملك يصل إلى السعودية



 






