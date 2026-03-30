وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن ستفرض سيطرتها على هرمز عاجلا أم آجلا

04:40 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت إنه مع مرور الوقت ستفرض واشنطن سيطرتها على مضيق هرمز ⁠وستحرر الملاحة، سواء بمرافقة أمريكية ⁠أو متعددة الجنسيات.





وتأتي التصريحات في وقت تعاني فيه الأسواق من اضطرابات حادة في الإمدادات النفطية، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط، ما زاد من حدة التوتر ودفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.





