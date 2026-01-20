وزير الخزانة الأمريكي يشكك بقدرة الأوروبيين على مواجهة رسوم ترامب

الوكيل الإخباري- شكك وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في قدرة الاتحاد الأوروبي على رد حاسم على الرسوم الجمركية الأمريكية على خلفية غرينلاند.



وأشار الوزير إلى أن سلاح الاتحاد الأوروبي "الأقوى" قد يكون الدعوة لاجتماع "مجموعة عمل للترهيب".



ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن بيسنت قوله للصحفيين في دافوس، إن بطء عملية صنع القرار داخل هذا التجمع المكون من 27 دولة سيمنع الاتحاد الأوروبي من صياغة استجابة فعالة أو تنفيذ أقوى إجراءاته التجارية بسرعة، وهي أداة مكافحة الإكراه (ACI)، والتي من شأنها أن تسمح له بفرض تعريفات غير متكافئة على المنتجات الأمريكية وتقييد وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الأوروبية.

اضافة اعلان



وأضاف الوزير الأمريكي: "أتصور أنهم سيشكلون في البداية مجموعة عمل أوروبية للترويع، والتي تبدو أنها سلاحهم الأقوى".



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي، عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% في فبراير على الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، والتي سترتفع لاحقا إلى 25% وستظل سارية المفعول حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.