الخميس 2026-07-16 11:37 ص

وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة ستصدر عملة معدنية تحمل صورة ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
دونالد ترامب
 
الخميس، 16-07-2026 09:34 ص

الوكيل الإخباري-   ستبدأ دار سك العملة في الولايات المتحدة في إنتاج عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب على وجهها الأمامي، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

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ويحمل التصميم الجديد على الوجه الأمامي كلمة "الحرية" وعبارة "نثق بالله"، إلى جانب التاريخين "1776-2026"، فيما يظهر على الوجه الخلفي النسر الأصلع المستوحى من الختم الرئاسي. ويعد هذا التصميم تعديلا لمسودة كشف عنها في تشرين الأول.

 
 


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