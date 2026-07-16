وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة ستصدر عملة معدنية تحمل صورة ترامب

ويحمل التصميم الجديد على الوجه الأمامي كلمة "الحرية" وعبارة "نثق بالله"، إلى جانب التاريخين "1776-2026"، فيما يظهر على الوجه الخلفي النسر الأصلع المستوحى من الختم الرئاسي. ويعد هذا التصميم تعديلا لمسودة كشف عنها في تشرين الأول.
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