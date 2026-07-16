وزير الخزانة الأميركي: الولايات المتحدة ستصدر عملة معدنية تحمل صورة ترامب

الوكيل الإخباري- ستبدأ دار سك العملة في الولايات المتحدة في إنتاج عملات معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب على وجهها الأمامي، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

اضافة اعلان