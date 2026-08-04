وزير الخزانة الأميركي يأمل باتفاق مع ايران الأربعاء لإعادة فتح مضيق هرمز

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة "سي ان بي سي" الثلاثاء، "نجري محادثات مع الإيرانيين، وأعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق اليوم أو غدا لفتح المضيق والتحرك نحو تطبيع أكبر للوضع في هذا النزاع".
وردا على سؤال عما إذا كان الاتفاق سيسمح لإيران بفرض رسوم على السفن التي تعبر المضيق، أجاب بيسنت "أعتقد أنه سيضمن حرية الملاحة".
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