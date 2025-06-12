وزير الخزانة الأميركي يطرح "إمكان" تمديد تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة

وقال بيسنت أمام الكونغرس: "الأمر متروك للرئيس (دونالد) ترامب، لكنني أعتقد أنه إذا كان هناك جهة تفاوض بحسن نية، فسيكون التمديد ممكنا".
وكان ترامب قد أعلن في نيسان/أبريل فرض رسوم جمركية "متبادلة" على معظم شركاء بلاده التجاريين، لكنه علقها على العديد من الدول حتى التاسع من تموز/يوليو ريثما تجري مفاوضات.
-
أخبار متعلقة
-
إيران تؤكد أنها في ذروة الاستعداد القتالي
-
ترامب: على مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض الفائدة نقطة مئوية كاملة
-
العراق: لم نرصد أي حدث أمني يستدعي إجلاء العاملين في السفارة الأميركية
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على انضمام بلغاريا لمنطقة اليورو
-
استعداد لإخلاء محتمل لأمريكيين من الكويت والبحرين
-
مصر تؤكد أهمية التزام مواطني جميع الدول بقوانين وقواعد دخول أراضيها
-
اندلاع حريق في مكتب التجنيد العسكري بمدينة خاركوف الأوكرانية
-
الرئيس الأرجنتيني يعلن نقل سفارة بلاده الى القدس في العام 2026