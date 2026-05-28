وزير الخزانة الأميركي يقول إنه سيمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين إلى مهابط الطائرات

الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات من بين إجراءات أخرى ستتخذها، وذلك مع تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.





وكتب بيسنت على منصة اكس، أن واشنطن "ستمنع وصول شركتي الطيران الإيرانيتين" إلى مهابط الطائرات، وستحول أيضا دون "تزودهما بالوقود وبيع تذاكر" السفر، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية.



وأضاف "وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة".



ولم يحدد بيسنت شركات الطيران التي كان يتحدث عنها، علما أن شركة الطيران الوطنية الإيرانية إيران إير سبق أن استهدفتها وزارة الخارجية الأميركية، بعقوبات ومثلها شركة ماهان إير.



وأغلقت إيران عمليا المضيق الاستراتيجي المذكور بعد هجمات إسرائيلية أميركية في 28 شباط/فبراير دشنت الحرب عليها محدثة اضطرابات شديدة في اسواق الطاقة واهتزازا للاقتصاد العالمي.





