الأحد 2026-05-03 11:13 م

وزير الخزانة: الحصار الأميركي "يخنق" الاقتصاد الإيراني

وزارة الخزانة الأميركية في واشنطن
الوكيل الإخباري-   شدّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأحد، على أن الولايات المتحدة تخنق النظام الإيراني بـ"حصارها الاقتصادي" الذي فرضته بموازاة الهجوم العسكري الذي شنّته مع إسرائيل في نهاية شباط/فبراير.

وقال بيسنت الأحد في تصريح لشبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أمر في آذار/مارس بممارسة ضغوط قصوى (على إيران)، وقبل ثلاثة أسابيع أصدر أمرا لوزارة الخزانة ولي شخصيا بمباشرة (عملية) ‘الغضب الاقتصادي‘".

 
 


