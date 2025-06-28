السبت 2025-06-28 11:52 م
 

وزير الداخلية الألماني يقوم بزيارة مفاجئة لإسرائيل

وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت
وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت
 
السبت، 28-06-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، مساء السبت، إن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت قام بزيارة مفاجئة إلى إسرائيل.اضافة اعلان


ومن المقرر أن يلتقي دوبرينت يوم الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر.

ووفقاً لما ذكرته متحدثة باسمه، فإن دوبرينت يعتزم أيضاً عقد اجتماعات مع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وقال الوزير  إن:"دعم إسرائيل يعني أيضاً إجراء محادثات ميدانية والاطّلاع على الوضع عن قرب.. أريد أن أُظهر أننا ندعم إسرائيل كأقرب شريك لنا في مكافحة الإرهاب".

وأشار الوزير الألماني إلى أنه يريد أيضاً الاستفادة من خبرات إسرائيل في الدفاع العسكري والدفاع المدني، موضحاً أن "كلا الجانبين مرتبطان ببعضهما البعض".

وأضاف:"إسرائيل تتقدم علينا خصوصاً في مجال الدفاع السيبراني وحماية السكان.. ونحن أيضاً يجب أن نتهيأ بشكل أفضل لمواجهة التهديدات الجديدة.. وسنتعاون بشكل وثيق مع إسرائيل في هذا المجال".

واختتم دوبرينت تصريحاته بالقول إن:"ألمانيا بحاجة إلى قبة سيبرانية"، موضحاً أن المقصود بذلك هو توفير درع رقمي فعّال للحماية من التجسس والتخريب، وتأمين البُنى التحتية الحيوية مثل شركات الطاقة والاتصالات.

روسيا اليوم 
 
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