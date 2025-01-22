وزير الداخلية التركي يعلن ارتفاع عدد قتلى حريق بمنتجع كارتال كايا

وأضاف: "تم توقيف 9 أشخاص على خلفية الحادث".
يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق بالتفصيل.
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