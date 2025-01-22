 
الأربعاء 2025-01-22 01:19 ص
 

وزير الداخلية التركي يعلن ارتفاع عدد قتلى حريق بمنتجع كارتال كايا

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 22-01-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الحريق بمنتجع كارتال كايا شمال غرب البلاد.

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وقال ييرلي كايا: "ارتفع عدد قتلى الحريق الذي اندلع في فندق بمركز كارتالكايا للتزلج في مدينة بولو شمال غرب تركيا إلى 76 قتيلا".

وأضاف: "تم توقيف 9 أشخاص على خلفية الحادث".

يذكر أن الفندق تعرض لأضرار جسيمة نتيجة الحريق الذي انتشر بسرعة كبيرة، مما أدى إلى تدمير أجزاء كبيرة من المبنى. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق بالتفصيل.

 
gnews

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