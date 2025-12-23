وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

وقال الوزير التركي في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "انقطع الاتصال في تمام الساعة 8:52 مساءً بطائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50، تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا في تمام الساعة 8:10 مساءً متجهةً إلى طرابلس".
وأشار إلى أن طلباً لهبوط اضطراري ورد من الطائرة بالقرب من حيمانة، إلا أنه تعذّر إعادة الاتصال بها بعد ذلك، لافتاً إلى وجود خمسة ركاب على متن الطائرة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد.
