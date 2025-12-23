الثلاثاء 2025-12-23 10:54 م

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي
الثلاثاء، 23-12-2025 10:33 م
الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا فقدان الاتصال بطائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد، وخمسة أشخاص آخرين.اضافة اعلان


وقال الوزير التركي في بيان على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "انقطع الاتصال في تمام الساعة 8:52 مساءً بطائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50، تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا في تمام الساعة 8:10 مساءً متجهةً إلى طرابلس".

وأشار إلى أن طلباً لهبوط اضطراري ورد من الطائرة بالقرب من حيمانة، إلا أنه تعذّر إعادة الاتصال بها بعد ذلك، لافتاً إلى وجود خمسة ركاب على متن الطائرة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي الكويت.. حبس محامٍ 3 سنوات لنشره أخبارا كاذبة بشأن المسحوبة جنسيتهم

ب

أخبار محلية الفيصلي يتجاوز الإنجليزية في دوري السلة

فاجعة في الظليل بعد انفجار "جسم متفجر" أثناء جمع الخردة

أخبار محلية فاجعة في الظليل بعد انفجار "جسم متفجر" أثناء جمع الخردة

وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

عربي ودولي وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة دعم الاتحاد الإفريقي في الصومال

عربي ودولي مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة دعم الاتحاد الإفريقي في الصومال

السعودية تودع أحد أشهر الأدباء في المملكة

عربي ودولي السعودية تودع أحد أشهر الأدباء في المملكة

ل

شؤون برلمانية وفد من الأعيان يُشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية بقطر

خلل مالي ووظيفي في حدائق الحسين يكشفه ديوان المحاسبة

أخبار محلية خلل مالي ووظيفي في حدائق الحسين يكشفه ديوان المحاسبة



 






الأكثر مشاهدة