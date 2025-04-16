وزير الداخلية السوري يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا

وفي لقاء مع تلفزيون سوريا، أوضح أونماخت أن "الوضع تغير بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعد إسقاط نظام الأسد، حيث يجري الآن التعامل رسميا مع الحكومة الجديدة، وهناك لقاءات دورية مع وزرائها، كما أن الاتحاد الأوروبي يرى في الحكومة السورية خطوة مهمة في طريق بناء سوريا المستقبل".
وأشار أونماخت إلى أن "الاتحاد الأوروبي غير طبيعة حضوره في سوريا مع انتقال العلاقات من مستوى إنساني صرف إلى انخراط سياسي مباشر مع الحكومة السورية".
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