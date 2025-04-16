وزير الداخلية السوري يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية مساء يوم الثلاثاء، أن وزير الداخلية أنس خطاب استقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت في زيارة رسمية لدمشق.

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان: "وزير الداخلية السيد أنس خطاب يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا ميخائيل أونماخت، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الإقليمي بما يحقق استدامة في استقرار المنطقة".