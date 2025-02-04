وزير الداخلية في عهد بشار الأسد يسلم نفسه للأمن السوري

واظهر فيديو الشعار وهو في سيارة تتبع للقوات الأمنية.
وكان الشعار وزيراً للداخلية عام 2011 حتى 2018، وقائدا للشرطة العسكرية، ورئيس لفرع المنطقة 227 في دمشق 2006.
كذلك استلم رئيس فرع الأمن العسكري في حلب، وفرع الأمن العسكري في طرطوس.
أيضا خدم في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية.
وقال وزير الداخلية السوري الأسبق إنه سلّم نفسه للسلطات الجديدة طواعية.
وأضاف الشعّار أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية، بل عن الرسمية فقط.
وقال أنه لم يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
وزير الداخلية السوري السابق اللواء محمد الشعار يسلم نفسه للسلطات السورية #الوكيل_الاخباري #سوريا pic.twitter.com/zKG8wPVJqX— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 4, 2025
وكالات
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