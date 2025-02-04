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وزير الداخلية في عهد بشار الأسد يسلم نفسه للأمن السوري

وزير الداخلية السوري السابق محمد ابراهيم الشعار
وزير الداخلية السوري السابق محمد ابراهيم الشعار
الثلاثاء، 04-02-2025 03:31 م
الوكيل الإخباري-   بعد أيام من اعتقال عاطف نجيب ابن خالة بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً، سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق اللواء محمد ابراهيم الشعار، نفسه للسلطات السورية.اضافة اعلان


واظهر فيديو الشعار وهو في سيارة تتبع للقوات الأمنية.

وكان الشعار وزيراً للداخلية عام 2011 حتى 2018، وقائدا للشرطة العسكرية، ورئيس لفرع المنطقة 227 في دمشق 2006.

كذلك استلم رئيس فرع الأمن العسكري في حلب، وفرع الأمن العسكري في طرطوس.

أيضا خدم في لبنان كأحد ضباط شعبة المخابرات العسكرية.

وقال وزير الداخلية السوري الأسبق إنه سلّم نفسه للسلطات الجديدة طواعية.

وأضاف الشعّار أن وزارة الداخلية لم تكن مسؤولة عن السجون غير الرسمية، بل عن الرسمية فقط.
وقال أنه لم يرتكب فعلا يعاقب عليه القانون.



وكالات
 
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