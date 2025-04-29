وزير الدفاع الألماني يتوقع استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا

الوكيل الإخباري- أعرب وزير الدفاع الألماني المنتهية ولايته بوريس بيستوريوس عن ثقته باستمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة "الغزو الروسي".



وأكد في حديث لقناة "آر تي إل/إن تي في" الألمانية أن الأمن الأوروبي يحظى بأولوية قصوى للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، معربا عن ثقته بأن هذا الأمر سيستمر على حاله.



وردا على مخاوف من تراجع الدعم العسكري والمالي الأمريكي لأوروبا، قال بيستوريوس: "سنعمل جاهدين لتعويض أي نقص، لكن أولويتنا ستكون الحفاظ على المشاركة الأمريكية".

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وانتقد بيستوريوس المقترح الأمريكي الأخير للسلام ووصفه بأنه يعني "استسلام أوكرانيا"، وقال: "ما يعرض حاليا على طاولة المفاوضات لا يختلف كثيرا عما كان لأوكرانيا قبوله منذ عام، والتنازل شبه الكامل مع غياب ضمانات أمنية حقيقية وعدم الانضمام لحلف "الناتو".



واستذكر تعهدات الحماية السابقة لأوكرانيا، مشيرا إلى مذكرة بودابست عام 1994 واتفاقية مينسك لعام 2015 التي وقعتها ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا.



وختم بالقول: "في المرتين، لم تنجح هذه الاتفاقيات في تحقيق الأمن الموعود لأوكرانيا".

RT