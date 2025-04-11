وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع الصين

الوكيل الإخباري- صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن الولايات المتحدة لا تريد إشعال صراع مع الصين وتعتبر تطور الأحداث بهذا الاتجاه أمرا مروعا.

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