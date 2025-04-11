الجمعة 2025-04-11 02:10 ص
 

وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع الصين

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 11-04-2025 01:53 ص

الوكيل الإخباري-   صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث بأن الولايات المتحدة لا تريد إشعال صراع مع الصين وتعتبر تطور الأحداث بهذا الاتجاه أمرا مروعا.

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وقال الوزير في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نحن لا نسعى إلى صراع مع الصين الشيوعية. مثل هذا السيناريو سيكون مروعا"، مضيفا أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على منع الصراع إذا كانت قوية بما فيه الكفاية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن وثيقة بعنوان "التوجيه الاستراتيجي المؤقت للدفاع الوطني"، أن "الغزو المحتمل لتايوان [من قبل الصين] يُنظر إليه فيها على أنه سيناريو استثنائي يجب أن يُعطى الأولوية مقارنة بالتهديدات المحتملة الأخرى".

 
gnews

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