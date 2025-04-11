وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة لا تريد صراعا مع الصين

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن وثيقة بعنوان "التوجيه الاستراتيجي المؤقت للدفاع الوطني"، أن "الغزو المحتمل لتايوان [من قبل الصين] يُنظر إليه فيها على أنه سيناريو استثنائي يجب أن يُعطى الأولوية مقارنة بالتهديدات المحتملة الأخرى".
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