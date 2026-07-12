وزير الدفاع الأميركي: إيران تدفع ثمن "خيارها السيئ"

05:07 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث السبت، أن إيران أخطأت بإطلاقها النار على سفينة في مضيق هرمز ثم إغلاق المضيق امام الملاحة، مشيرا إلى أنها تدفع الآن الثمن بمزيد من الغارات الجوية الأميركية. اضافة اعلان





وكتب وزير الدفاع الأميركي على منصة اكس "ايران اتخذت خيارا سيئا، وها هي الآن تدفع الثمن"، في تعليق على بيان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" الذي يعلن البدء بجولة ثالثة من الغارات الجوية على إيران ردا على هجوم الحرس الثوري على سفينة حاويات في المضيق.



وكان الجيش الأميركي أعلن، السبت، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، عقب هجوم نسبته واشنطن إلى الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة حاويات ترفع علم قبرص أثناء عبورها مضيق هرمز.



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن هذه الجولة هي الثالثة من الضربات ضد إيران خلال أسبوع، موضحة أنها جاءت "بعد أن شنت قوات الحرس الثوري هجومًا سافرًا على السفينة (إم/في جي إف إس غالاكسي)"، مشيرة إلى أن الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



من جهتها، أفادت قناة "برس تي.في" الإيرانية بوقوع انفجارات في مدينتي بوشهر وعسلوية جنوب إيران.



وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، عقب استهداف سفينة بإطلاق نار تحذيري خلال عبورها ما وصفه بـ"مسار غير مصرح به"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".



وقالت بحرية الحرس الثوري إن السفينة "أصيبت بطلقات تحذيرية وتوقفت"، مضيفة أن قرار الإغلاق جاء "بسبب حالة انعدام الأمن الناتجة عن التدخل غير القانوني لجهات أجنبية"، بحسب البيان.



وأضاف الحرس الثوري أنه لن يُسمح لأي سفن بالمرور عبر المضيق حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء ما وصفه بـ"التدخلات الأميركية في المنطقة"، كما توعد باستهداف القواعد الأميركية في منطقة الخليج.



وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مع تزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.







