وزير الدفاع الأميركي: قدراتنا العسكرية كافية لتنفيذ أي عمليات مطلوبة

وأضاف هيغسيث، خلال مشاركته في حوار شانغري-لا في سنغافورة، أن القدرات العسكرية الأميركية ومخزونات الذخيرة كافية لتنفيذ العمليات المطلوبة، مشدداً على أن واشنطن قادرة على مواصلة انخراطها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالتوازي مع التعامل مع الأزمة الإيرانية.
وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية وزيادة إنتاج الذخائر لتلبية احتياجاتها العسكرية حول العالم.
وتأتي تصريحات هيغسيث في وقت يسعى فيه مفاوضون من واشنطن وطهران إلى تجاوز العقبات المتبقية أمام اتفاق محتمل، في حين أعلن ترامب، الجمعة، أنه سيعقد اجتماعاً في البيت الأبيض لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن مقترح يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران وتمديد الهدنة القائمة لمدة 60 يوماً إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدات لبنانية إلى شمال نهر الزهراني
-
"إن بي سي": صاروخ صيني قد يكون وراء إسقاط مقاتلة أمريكية فوق إيران
-
مطار ميونيخ يستأنف رحلاته بعد توقفها بسبب طائرة مسيّرة
-
الحكومة السورية: الوضع المائي على نهر الفرات يتحسن تدريجيا بعد خفض التمرير المائي
-
بزشكيان: إيران مستعدة لإطار مشرّف لإنهاء الحرب في المنطقة
-
طهران تتهم واشنطن بمواصلة "الحصار البحري" رغم إعلان رفعه
-
وزير الدفاع الأميركي يدعو لرفع الإنفاق العسكري في آسيا لمواجهة الصين
-
تقرير طبي يكشف الحالة الصحية بشكل دقيق لدونالد ترامب