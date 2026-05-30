وزير الدفاع الأميركي: قدراتنا العسكرية كافية لتنفيذ أي عمليات مطلوبة

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، السبت، إن الولايات المتحدة "أكثر من قادرة" على استئناف الهجمات ضد إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل إبرام اتفاق يضمن عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.





وأضاف هيغسيث، خلال مشاركته في حوار شانغري-لا في سنغافورة، أن القدرات العسكرية الأميركية ومخزونات الذخيرة كافية لتنفيذ العمليات المطلوبة، مشدداً على أن واشنطن قادرة على مواصلة انخراطها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالتوازي مع التعامل مع الأزمة الإيرانية.



وقال إن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز قاعدتها الصناعية الدفاعية وزيادة إنتاج الذخائر لتلبية احتياجاتها العسكرية حول العالم.



وتأتي تصريحات هيغسيث في وقت يسعى فيه مفاوضون من واشنطن وطهران إلى تجاوز العقبات المتبقية أمام اتفاق محتمل، في حين أعلن ترامب، الجمعة، أنه سيعقد اجتماعاً في البيت الأبيض لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن مقترح يهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران وتمديد الهدنة القائمة لمدة 60 يوماً إضافية.





