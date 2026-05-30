وزير الدفاع الأميركي يدعو لرفع الإنفاق العسكري في آسيا لمواجهة الصين

10:45 ص

الوكيل الإخباري- دعا وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، السبت، حلفاء الولايات المتحدة في آسيا إلى زيادة إنفاقهم العسكري لمواجهة تنامي القوة الصينية، معتبرًا أن التعزيزات العسكرية المتسارعة لبكين تثير "قلقًا مشروعًا" بشأن التوازن الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. اضافة اعلان





وقال هيغسيث خلال مشاركته في حوار شانغري-لا في سنغافورة إن وجود حلفاء أقوى وأكثر اعتمادًا على أنفسهم يعد عنصرًا أساسيًا في الردع، محذرًا من أن هيمنة أي قوة على منطقة المحيط الهادئ من شأنها الإخلال بالتوازن الإقليمي.



وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من شركائها الآسيويين رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تعتزم فيه واشنطن استثمار 1.5 تريليون دولار في قواتها المسلحة.



وأكد الوزير الأميركي أن الحلفاء يسعون إلى الاستقرار لا التصعيد، مشيرًا إلى أن العلاقات مع الصين "أفضل مما كانت عليه منذ سنوات"، في ظل استمرار قنوات الاتصال بين جيشي البلدين.



وفيما يتعلق بإيران، قال هيغسيث إن الولايات المتحدة قادرة على استئناف الهجمات إذا اقتضت الضرورة، مؤكدًا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك طهران سلاحًا نوويًا، مع منح الدبلوماسية الفرصة الكاملة قبل اللجوء إلى بدائل أخرى.





