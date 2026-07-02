وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبقى في سوريا ولبنان وغزة حتى إشعار آخر

و جاء كلام وزبر الدفاع الإسرائيلي المتمسك ببقاء قواعد عسكرية إسرائيلية في الأراضي السورية عقب الإدانات العربية المتصاعدة للتوغلات العسكرية الأخيرة في محافظتي درعا والقنيطرة.
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