الخميس 2026-07-02 06:26 م

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبقى في سوريا ولبنان وغزة حتى إشعار آخر

ف
أرشيفية
 
الخميس، 02-07-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في "المناطق الأمنية" جنوب سوريا، ومناطق في لبنان وقطاع غزة "حتى إشعار آخر".

و جاء كلام وزبر الدفاع الإسرائيلي المتمسك ببقاء قواعد عسكرية إسرائيلية في الأراضي السورية عقب الإدانات العربية المتصاعدة للتوغلات العسكرية الأخيرة في محافظتي درعا والقنيطرة.

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