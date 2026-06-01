وزير الدفاع الإسرائيلي: لا هدوء في بيروت ما لم يوقف حزب الله هجماته

الإثنين، 01-06-2026 02:28 م
الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الاثنين، أنه لن يكون هناك "هدوء في بيروت" إذا تواصلت هجمات حزب الله، مشيرا إلى أن إسرائيل ستقيم منطقة خاضعة للسيطرة العسكرية في محيط نهر الليطاني في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه إن الضاحية الجنوبية لبيروت لا تختلف عن البلدات في شمال إسرائيل، وإذا لم يكن هناك هدوء في الشمال، فلن يكون هناك هدوء في بيروت.

وكان كاتس أعلن في وقت سابق أنه أعطى أوامر بتنفيذ ضربات في الضاحية الجنوبية والتي بقيت في منأى عن القصف إجمالا منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 17 نيسان.

وأضاف كاتس أن الجيش الإسرائيلي يواصل في الوقت ذاته العمل "ضد عناصر حزب الله وبنيته التحتية في لبنان؛ من أجل إبعاد التهديدات عن قوات جيش الدفاع وعن السكان الإسرائيليين، وتحويل منطقة الليطاني إلى منطقة تحت سيطرته الأمنية، خالية من الأسلحة.
 
 


