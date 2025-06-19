الخميس 2025-06-19 08:12 م
 

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا يمكن السماح ببقاء خامنئي

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
 
الخميس، 19-06-2025 07:59 م
الوكيل الإخباري-   اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس، أنه "لا يمكن السماح ببقاء" المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وذلك بعد أيام من تقارير أفادت عن رفض الولايات المتحدة مخططا إسرائيليا لاغتياله.اضافة اعلان


وقال كاتس في تصريح لصحافيين في مدينة حولون قرب تل أبيب بعد إصابة مستشفى في مدينة بئر السبع جنوبا في هجوم إيراني صباح الخميس، "وجود نظام مثل نظام خامنئي أمر خطر جدا، إذ تهدف أيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل، وهو ويستثمر جميع موارد دولته باستمرار لتحقيق مثل هذا الهدف".

وأضاف "لا يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء".

وقال مسؤول أميركي رفيع لوكالة الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب "علم بمخططات إسرائيل لاستهداف المرشد الأعلى الإيراني"، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب "عارض ذلك وطلبنا من الإسرائيليين التراجع".

ولم يؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه المزاعم أو ينفيها، لكنه لم يستبعد في مقابلة تلفزيونية أجراها الاثنين احتمال اغتيال خامنئي.

وعبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، كتب ترامب الثلاثاء "الولايات المتحدة تعرف مكان خامنئي لكنها لن تقتله، في الوقت الحالي".

وتشنّ إسرائيل منذ فجر الجمعة، هجوما واسع النطاق على إيران يشمل على وجه الخصوص مواقع عسكرية ونووية. كما استهدفت الضربات الإسرائيلية وسائل إعلام رسمية ومنشآت أمنية. وتردّ إيران بقصف صاروحي وبالمسيرات على مناطق إسرائيلية مختلفة.
 
gnews

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