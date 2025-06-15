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وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: العاصمة الإيرانية طهران تحترق

ف
أرشيفية
 
الأحد، 15-06-2025 12:32 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العاصمة الإيرانية طهران تحترق.

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بدورها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.


وكانت هاجمت إسرائيل محطة وقود قرب طهران.


ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول بوزارة النفط الإيرانية أن إسرائيل هاجمت مستودع الوقود الرئيسي بطهران فوقعت انفجارات ضخمة.

 
gnews

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