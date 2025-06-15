وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: العاصمة الإيرانية طهران تحترق

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الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن العاصمة الإيرانية طهران تحترق.

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بدورها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران.



وكانت هاجمت إسرائيل محطة وقود قرب طهران.