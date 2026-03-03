وزير الدفاع الإسرائيلي يصدّق على احتلال أراضٍ جديدة في لبنان

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه صدَّق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "التقدم والسيطرة على مناطق إضافية في جنوب لبنان لحماية تجمعات سكنية حدودية".

