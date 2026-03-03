الثلاثاء 2026-03-03 07:02 م

وزير الدفاع الإسرائيلي يصدّق على احتلال أراضٍ جديدة في لبنان

جنوب لبنان
 
الثلاثاء، 03-03-2026 06:16 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه صدَّق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على "التقدم والسيطرة على مناطق إضافية في جنوب لبنان لحماية تجمعات سكنية حدودية".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن قوات برية إسرائيلية دخلت الجنوب اللبناني.

 
 


