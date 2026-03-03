وزير الدفاع الإسرائيلي يصدّق على احتلال أراضٍ جديدة في لبنان

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن قوات برية إسرائيلية دخلت الجنوب اللبناني.
