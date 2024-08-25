وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ

وأشار مكتب غالانت في بيان الى أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للجيش "إصدار تعليمات الى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".
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