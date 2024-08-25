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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ

غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
الأحد، 25-08-2024 07:57 ص

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد اعتبارا من السادسة صباح الأحد (03:00 بتوقيت غرينيتش)، بعد إعلان الجيش شنّ هجوم ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله.

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وأشار مكتب غالانت في بيان الى أن إعلان حالة الطوارئ يتيح للجيش "إصدار تعليمات الى مواطني إسرائيل، بما يشمل الحد من التجمعات وإغلاق المواقع حيث يكون ذلك ذا صلة".

gnews

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