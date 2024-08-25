وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة الطوارئ

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت حالة الطوارئ لمدة 48 ساعة في عموم البلاد اعتبارا من السادسة صباح الأحد (03:00 بتوقيت غرينيتش)، بعد إعلان الجيش شنّ هجوم ضربات في لبنان لمنع "هجوم كبير" من حزب الله.

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