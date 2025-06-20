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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد نعيم قاسم: "لن يعود هناك حزب الله"

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
 
الجمعة، 20-06-2025 10:41 ص
الوكيل الإخباري-  وجّه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، تحذيرًا مباشرًا إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، وهدّده بردّ قاسٍ حال تدخله في الصراع بين إسرائيل وإيران.اضافة اعلان


وكان نعيم قاسم قد علّق على موقف الحزب من الصراع الإيراني الإسرائيلي بأنه "سيتصرّف بما يراه مناسبًا".

وقال كاتس في بيان: "أنصح الوكيل اللبناني أن يلزم الحذر ويدرك أن إسرائيل فقدت صبرها حيال الإرهابيين الذين يهددونها"، مضيفًا أنه "إذا حصل إرهاب، لن يعود هناك حزب الله".

وتابع: "قاسم لم يتعلّم درسًا من أسلافه، ويهدّد بالتحرك ضد إسرائيل وفقًا لأوامر الدكتاتور الإيراني"، بحسب تعبيره.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: "أقترح على حزب الله أن يكون حذرًا ويدرك أن صبر إسرائيل نفد حيال الإرهابيين الذين يهددونها".

وكان نعيم قاسم قد أعلن، في بيان الخميس، أن "حزب الله لا يقف على الحياد" في المواجهة القائمة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، معتبرًا أن ما يجري هو "عدوان غاشم" على إيران.

وأكد قاسم في بيانه: "لسنا على الحياد في حزب الله والمقاومة الإسلامية، بين حقوق إيران المشروعة واستقلالها، وبين باطل أميركا وعدوانها، ومعها الغدة السرطانية إسرائيل والمستكبرون"، مضيفًا: "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم العالمي، لأننا مع استقلالنا، وتحرير أرضنا، وحرية قرارنا وخياراتنا".

وقال نعيم قاسم: "نعبر عن موقفنا بوضوح إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، ونتصرّف بما نراه مناسبًا في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي–الأميركي الغاشم".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من انزلاق الأوضاع في الشرق الأوسط نحو مواجهة شاملة، قد تشارك فيها جماعات موالية لطهران ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

سكاي نيوز
 
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