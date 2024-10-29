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وزير الدفاع الإيراني: أضرار الهجوم الإسرائيلي كانت طفيفة وتم إصلاحها على الفور

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عزيز نصير زاده
الثلاثاء، 29-10-2024 08:07 ص

الوكيل الإخباري - صرح وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران لم يتسبب بسوى أضرار طفيفة، مشيرا إلى أن هذه الأضرار أُصلِحت على الفور بفضل القدرات العلمية لدى طهران.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن وزير الدفاع الإيراني قال خلال مشاركته في حفل افتتاح العام الدراسي الجديد للطلاب غير الإيرانيين في جامعة الدفاع الوطني العليا: "الكيان الصهيوني انتهك جميع القوانين الدولية التي وضعت ظاهريا لحماية حقوق الإنسان والعدالة".

وأضاف: "في الهجوم الأخير على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ألحقوا أضرارا طفيفة، لكننا بفضل قدراتنا العلمية قمنا بإصلاحها واستبدالها فورا.. ولو كانت هذه القدرة العلمية بيد آخرين، لما سمحوا لنا بذلك".

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RT

 
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