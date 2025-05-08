الخميس 2025-05-08 04:51 م
 

وزير الدفاع الباكستاني: نسعى للسلام لكننا مستعدون للرد على أي استفزاز

ل
أرشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف أن بلاده تسعى إلى تحقيق السلام مع الهند، لكنها لن تتواني في الدفاع عن سيادتها إن تعرضت لأي استفزاز.

وفي مقابلة مع شبكة CNN، شدد على أن باكستان مستعدة تماما للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا أن باكستان عازمة على حماية سيادتها الوطنية، وأوضح أن الجيش الباكستاني على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد أو استفزاز محتمل.

وأضاف أن الهند تتجاوز حدودها وتنتهك القوانين الدولية، ما يشكل مصدرا رئيسيا للتوتر ومسبباً أساسياً للصراعات في المنطقة.

اضافة اعلان


ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تحميل الهند المسؤولية الكاملة عن تصرفاتها، مطالبا بضرورة ممارسة ضغوط جماعية لمعالجة التصعيد المتزايد والتوتر المستمر في الإقليم.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تتجه لتنظيم مهن المعالجة بالحجامة والأعشاب والإبر الصينية

ولي العهد يبحث مع شركات يابانية فرص التعاون بمجالات الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات

أخبار محلية ولي العهد يعقد عددا من اللقاءات الاقتصادية في طوكيو

صندوق المعونة الوطنية

أخبار محلية وفد ليبي يطلع على تجربة صندوق المعونة الوطنية

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية "زراعة الأعيان" تقر مشروع قانون التعاون

وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية "الاتصال الحكومي" تعقد ورشة لشاغلي وظائف الإدارة الوسطى

فرلبؤلا

فيديو منوع لن يطلق عليها السلحفاة البطيئة بعد الآن

فقل

فيديو منوع تكنولوجيا القطع باستخدام الماء

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مكافحة المخدرات تحبط محاولة شخصين من جنسية عربية تصنيع مادة الكريستال المخدرة داخل الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة