وزير الدفاع الباكستاني: نسعى للسلام لكننا مستعدون للرد على أي استفزاز

وفي مقابلة مع شبكة CNN، شدد على أن باكستان مستعدة تماما للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها بكل الوسائل الممكنة، مؤكدا أن باكستان عازمة على حماية سيادتها الوطنية، وأوضح أن الجيش الباكستاني على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي تهديد أو استفزاز محتمل.
وأضاف أن الهند تتجاوز حدودها وتنتهك القوانين الدولية، ما يشكل مصدرا رئيسيا للتوتر ومسبباً أساسياً للصراعات في المنطقة.
ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تحميل الهند المسؤولية الكاملة عن تصرفاتها، مطالبا بضرورة ممارسة ضغوط جماعية لمعالجة التصعيد المتزايد والتوتر المستمر في الإقليم.
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