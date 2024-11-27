وزير الدفاع اللبناني يعلق على "حرية التحرك الإسرائيلي"

وأكد سليم أن "الكلام عن حرية التحرك الإسرائيلي في لبنان يناقض مضمون ما نشر في الاتفاق المؤلف من 13 بندا، الذي لا ينص على هذا الموضوع ، مؤكداً بأن لبنان لن يقبل به، وما هو منصوص عنه في الاتفاق يؤكد حق الجانبين في الدفاع عن النفس".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن سليم قوله قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء: "مبروك لبلدنا ولشعبنا دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ، بلدنا دفع تضحيات و آلاما كبيرة ويكفينا تحمل هذه التضحيات والآلام".
وأضاف وزير الدفاع اللبناني: "نحضر الجلسة للاطلاع بشكل كاف على هذا الاتفاق وأن ندخل في تفاصيله، وما يهمنا هو ألا يكون هناك أي شيء يمس بالسيادة الوطنية، وأن يحفظ أمن وسلام شعبنا.
وأكمل: "هذه هي النقاط المركزية، والجيش على الدوام هو الذي يحفظ الوطن، وتاريخ جيشنا مشرف و حاضره مشرف، و يبقى في هذا الموقع كيفما تبدلت الظروف".
سكاي نيوز
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